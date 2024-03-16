На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів за добу постраждали два мирні жителі, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

У ніч на суботу російські окупаційні війська атакували БПЛА "шахед" Козачу Лопань, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що напередодні в Охрімівці внаслідок атаки ворожого БПЛА було поранено двох чоловіків (48 і 35 років). У Бугаївці ворожий обстріл спровокував пожежу в госпбудівлі. Крім того, ЗС РФ завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Золочеву. Було пошкоджено 16 приватних будинків, приміщення лікарні. Знищено будівлю гуртожитку, чотири автомобілі бригади швидкої, чотири легкові автомобілі. У Синельниковому внаслідок удару КАБ пошкоджено приватний будинок. Постраждалих не зафіксовано.