Армія РФ за добу обстріляла 11 населених пунктів Запорізької області, загинула жінка, є руйнування

Армія РФ за добу обстріляла 11 населених пунктів Запорізької області, загинула жінка, є руйнування житлових будинків і об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у суботу вранці.

"253 удари по 11 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, військовослужбовці РФ здійснили 192 артудари по території Гуляйполя, Роботиного, Новодарівки, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Темирівки, Долинки, Вербового та Червоного.

Зафіксовано 61 атаку безпілотниками по Гуляйполю, Новодарівці, Роботиному, Малій Токмачці та Чарівному.

"76-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки по селу Долинка Пологівського району", - зазначив Федоров.

Також надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.