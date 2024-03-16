ВАКС відпустив колишнього чиновника Міноборони Лієва з-під варти під власне зобов'язання

Вищий антикорупційний суд відпустив з-під варти експосадовця Міноборони Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів для ЗСУ, повідомляє Суспільне з посиланням на адвоката Назара Кульчицького.

"Суд змінив запобіжний захід Олександру Лієву - перебування під вартою на звільнення. Суд відпустив його під особисте зобов'язання і направив постанову в СІЗО", - сказав адвокат.

Наразі захист не знає, чи вдома Лієв, оскільки ухвала не передбачає його присутності під час звільнення з-під арешту.

Зазначається, що апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 12 лютого взяла під варту Лієва до 8 квітня включно з правом внесення застави в розмірі 50 млн грн.