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22:36 15.03.2024

В Одесі внаслідок ракетного удару постраждало 75 осіб, із них 55 звернулися до медзакладів

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В Одесі внаслідок ракетного удару постраждало 75 осіб, із них 55 звернулися до медзакладів

Унаслідок ракетної атаки РФ в Одесі постраждало 75 осіб, зокрема 20 - загинули, до медустанов звернулися 55 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у п'ятницю ввечері.

"Унаслідок ракетного обстрілу постраждало 75 осіб, зокрема 20 осіб загинули (серед них - 1 медик і 1 рятувальник ДСНС). Загалом до лікувальних закладів звернулося 55 осіб. Отримують стаціонарне лікування 42 особи. 9 осіб у важкому стані", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Також, за його словами, внаслідок ракетного обстрілу в Одесі пошкоджено інженерні комунікації газо- та електропостачання.

"Станом на 22:00 ДТЕК відновив електропостачання 531 абоненту. Залишилося 4 абоненти без напруги, роботи будуть проводитися завтра вранці. Без газопостачання 800 абонентів. Термін відновлення - 16.03.2024 (до кінця дня). Аварійні та комунальні служби продовжують працювати на місці", - інформував Кіпер.

Голова обладміністрації нагадав, що 16 березня в Одесі та області оголошено День жалоби.

Як повідомлялося, в Одесі в п'ятницю пролунало кілька вибухів, пізніше стало відомо про ракетні удари по місту. Також повідомляли про 20 загиблих.

 

 

Теги: #україна #удар #одеса

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