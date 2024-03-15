Війська РФ увечері завдали ракетного удару по Конотопу, є влучання в цивільну інфраструктуру

Війська РФ увечері завдали авіаудару по Конотопу (Сумська область), повідомив міський голова Артем Семеніхін у фейсбуці в п'ятницю ввечері.

"На місці ворожого удару по місту Конотоп працюють відповідні рятувальні служби", - сказано в повідомленні.

В обласній військовій адміністрації уточнили, що "сьогодні ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп".

На місці працюють усі необхідні служби.