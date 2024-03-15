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20:12 15.03.2024

Лідери G7 виступили із заявою: Якщо Іран поставить РФ балістичні ракети, ми швидко відреагуємо з новими та суттєвими заходами

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Лідери G7 виступили із заявою: Якщо Іран поставить РФ балістичні ракети, ми швидко відреагуємо з новими та суттєвими заходами

Лідери Великої сімки виступили із заявою, в якій закликали Іран не постачати Росії балістичні ракети або інші технології в її війні проти України, пригрозивши новими та суттєвими заходами.

"Ми повторюємо наш заклик до третіх сторін негайно припинити надавати матеріальну підтримку незаконній і невиправданій агресивній війні Росії проти України, інакше їм доведеться зіткнутися з серйозними витратами. Ми вкрай занепокоєні повідомленнями про те, що Іран розглядає можливість передавання балістичних ракет і пов'язаних із ними технологій до Росії після того, як він поставив російському режиму БПЛА, які використовують у нещадних атаках на цивільне населення України", - йдеться у заяві, текст якої поширено в п'ятницю в Брюсселі.

З огляду на це лідери G7 закликали Іран не робити цього, оскільки "це посилить регіональну дестабілізацію і являтиме собою суттєву матеріальну ескалацію його підтримки війни Росії в Україні - агресії, що являє собою кричуще порушення міжнародного права і Статуту ООН". "Якщо Іран постачатиме Росії балістичні ракети або відповідні технології, ми готові відреагувати швидко і скоординовано, включно з новими і суттєвими заходами проти Ірану", - заявили лідери.

Теги: #санкції #ракети #іран #g7

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