Події

19:54 15.03.2024

Рятувальники загасили пожежу, спровоковану ворожим ракетним ударом по Золочеву на Харківщині

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Рятувальники загасили пожежу, спровоковану ворожим ракетним ударом по Золочеву на Харківщині

Пожежу, що виникла на території лікарні внаслідок ракетного удару ЗС РФ по Золочеву (Харківська обл) у п'ятницю о 16:20, загасили.

"В результаті обстрілу сталися пожежі у двох будівлях: пункту екстреної медичної допомоги та недобудованого гуртожитку. Крім того, вогнем були охоплені 2 автомобілі екстреної медичної допомоги та 2 легковика. Загальна площа пожежі склала близько 200 кв. м", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Крім того, внаслідок ракетного удару на території лікарні пошкоджені будівля медичного закладу, чотири автомобілі та щонайменше 16 поруч розташованих житлових будинків.

Пожежу повністю загасили трохи більше, ніж за дві години, - о 18:25.

У ліквідації наслідків ворожих ударів брали участь три одиниці техніки ДСНС і 15 рятувальників. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Як повідомив зі свого боку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за уточненими даними, удар було завдано "Іскандером", а не С-300, як повідомлялося раніше.

Теги: #удар #пожежа #харківська_область

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