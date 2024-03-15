ДОТ оголосив перших переможців тендерів на постачання продуктів харчування для ЗСУ за 13 секторами України

Державний оператор тилу (ДОТ) Міністерства оборони уклав договори ыз постачальниками для забезпечення Збройних сил України харчуванням у 13 секторах, що охоплюють всю Україну, повідомила пресслужба ДОТ.

"За результатами двох раундів збору комерційних пропозицій було обрано п'ять постачальників, пропозиція яких була найбільш економічно вигідною", - повідомляється на фейсбук-сторінці ДОТ.

Оператор уточнив, що середня ціна комплекту становила 111,49 грн.

Переможцями тендерів стали "Черкаський м'ясокомбінат", "Бузький консервний завод", "Твій Хліб", "Фуд Гранд", "Південь Прод Торг".

Очікується, що перші поставки буде здійснено 1 квітня.