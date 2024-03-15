Кабмін схвалив програму забезпечення розвитку та функціонування української мови до 2030 року

Кабінет Міністрів України схвалив Державну цільову національно-культурну програму забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року.

"Програма, яку розробило наше міністерство, спрямована не тільки на створення умов для подолання наслідків русифікації, а й на розвиток і використання державної мови в усіх сферах суспільного життя. Крім того, вона охоплює заходи популяризації української мови у світі, адже українською розмовляють найсміливіші люди на землі", - наводить слова в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислава Карандєєва пресслужба відомства.

Зазначено, що програма сприятиме поступовому формуванню комфортного та функціонального єдиного мовно-інформаційного україномовного простору на всій території України.

Зокрема, вона передбачає такі спецпроєкти: подолання наслідків лінгвоциду державної мови та заходи з відновлення функціонування української мови на деокупованих територіях; інформаційні кампанії та інші заходи з просування української мови в Україні та світі; удосконалення рівня володіння та викладання української мови педагогічними працівниками.

Очікується, що до 2030 року 100% держслужбовців і посадовців мають володіти державною мовою відповідно до вимог українського правопису й інших стандартів, визначених Національною комісією зі стандартів державної мови.

"Також українська - мова комунікацій, ведення документації та споживання інформації. Для цього створюватимуть додаткові умови для опанування державної мови працівниками бізнес-сфери, а також запровадять чіткі державні стандарти, зокрема української професійної термінології", - зазначили в міністерстві.

Серед іншого очікується, що реалізація програми сприятиме тому, щоб до 2030 року 80% українців у родині та побуті розмовляли українською мовою, а частка україномовного культурного продукту має збільшитись із 55 до 85%.

Згідно з повідомленням пресслужби уповноваженого із захисту державної мови, серед завдань програми: зміцнення державного статусу української мови, її захисту, розвитку та популяризації; забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації та послуг українською мовою; забезпечення дотримання посадовцями органів державної влади та органів місцевого самоврядування вимог мовного закону; покращення якості викладання державної мови в закладах освіти; проведення іспитів на рівень володіння державною мовою.

Окрім цього, серед завдань: сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови; розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів; збільшення кількості та поліпшення якості україномовного аудіовізуального культурного продукту на телебаченні, радіо, кіно- та відеомережі.

Серед іншого державна програма передбачає: запровадження та популяризацію безкоштовних курсів; реалізацію пілотного проєкту "Українська мова - офіційна мова Європейського Союзу"; затвердження стандарту з української мови як іноземної та розроблення освітніх програм "Українська мова як іноземна"; затвердження стандартів української термінології; реалізацію всеукраїнського проєкту "Національна словникова база"; надання державної допомоги на придбання книжок; створення та розповсюдження навчальних посібників для викладання української мови закордонним українцям.