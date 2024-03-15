Удару по Одесі завдано балістичною ракетою "Іскандер-М" із території Криму - Сили оборони півдня України

Ракетного удару по Одесі, унаслідок якого загинули 14 осіб, було завдано ракетою "Іскандер-М" із території тимчасово окупованого Криму, повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

"Ворог підступно вдарив балістикою по Одесі, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети "Іскандер-М", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок ракетної атаки "по об’єктах цивільної інфраструктури міста зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту, пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежу. Триває розбір завалів".

"За наявними даними загинуло 14 людей, серед яких мешканці району, медик і рятувальник. 46 людей отримали поранення, серед них 8 рятувальників. На місці працюють відповідні екстрені служби. Решта інформації уточнюється", - зазначено в повідомленні.