Португалія приєднується до чеської ініціативи постачання артснарядів Україні та виділить на ці цілі EUR100 млн

Португалія виділить EUR100 млн у рамках чеської ініціативи із закупівлі артилерійських боєприпасів для України з третіх країн, повідомило Міністерство оборони Португалії.

"Португалія виділить Україні EUR100 млн на великокаліберні артилерійські боєприпаси. Це спільна програма закупівель боєприпасів, яку очолює Чехія, до якої приєднується Португалія. Португалія приєднується до неї разом із декількома європейськими країнами", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони Португалії.

Як зазначається в повідомленні, "мета цієї ініціативи - швидко поставити якнайбільшу кількість боєприпасів різних калібрів, особливо 155 мм. Використання цих боєприпасів на полі бою сягнуло надзвичайно високого рівня, що робить життєво важливим і терміновим для України отримання додаткових боєприпасів, щоб відповісти на дедалі інтенсивніші атаки з боку Росії, що тривають".

"Рада міністрів затвердила постанову, що санкціонує видатки на ці цілі в розмірі до EUR100 млн. Підтримка, що надається в рамках цієї спільної ініціативи, є доповненням до військової підтримки, яку Португалія надає Україні з першої години вторгнення Росії", - зазначають у Міноборони цієї країни.

Як повідомлялося, на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петр Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тис. снарядів стандартного калібру НАТО, які можна за декілька тижнів відправити в Україну, якщо знайти для цього фінансування.

Минулого тижня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що наразі зібрано достатньо коштів для закупівлі першої партії з 300 тис. артилерійських снарядів. Він також повідомляв, що за чеською ініціативою пообіцяли ще 200 тисяч боєприпасів для України.

За словами Фіали, до чеської ініціативи щодо закупівлі боєприпасів у третіх країн долучилися 18 країн, зокрема Канада, Німеччина, Нідерланди та Польща. 14 березня Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу і повідомила про намір передати EUR30 млн на її підтримку.