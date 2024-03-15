Ворог продовжує вести інтенсивні атаки на трьох напрямках

Російські війська продовжують вести інтенсивні атаки на лиманському, авдіївському та новопавлівському напрямках, повідомляє Генеральний штаб станом на 7:00 п'ятниці.

Так, на лиманському напрямку українські військові відбили 16 атак противника в районах н.п. Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські військові відбили 20 атак ворога поблизу н.п. Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 24 рази намагався прорвати оборону українських військ.

Крім того, на бахмутському напрямку сили оборони відбили 5 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

На оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції українських військових біля Старомайорського на Донеччині; Роботиного та на захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог минулої доби здійснив один безуспішний штурм позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.