Російські війська за добу здійснили 16 ракетних і 130 авіаударів

Ворог завдав 16 ракетних і 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в п'ятницю вранці.

Так, минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Лукашівка, Дмитрівка Чернігівської області; Олександрівка, Пономаренки, Романкове, Велика Писарівка, Попівка Сумської області; Липці, Борщова, Вільча Харківської області; Роздолівка, Нью-Йорк, Бердичі, Керамік, Новобахмутівка, Новокалинове, Прогрес, Семенівка, Желанне, Новоолександрівка, Костянтинівка, Урожайне, Вільне Поле, Сторожеве, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Крім того, під артилерійським вогнем було близько 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення", - ідеться у зведенні.