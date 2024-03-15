Росіяни 77 разів обстріляли Сумщину, поранено п'ятьох цивільних осіб

Росіяни в четвер обстріляли Сумську область 77 разів, під обстріл потрапили 11 громад, унаслідок обстрілу поранено п'ятьох цивільних осіб, повідомляє пресслужба Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни 77 разів обстріляли прикордонні території і населені пункти Сумської області. Зафіксовано 450 вибухів. Обстрілу зазнали Миколаївська, Миропільська, Юнаківська, Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

У Білопільській громаді здійснено обстріл із міномета (20 вибухів), із танка (10 вибухів), артилерії (39 вибухів), РСЗВ (18 вибухів). Унаслідок обстрілу з РСЗВ дістала поранення 1 людина.

У Краснопільській ворог бив із мінометів (7 вибухів).

У Хотинській зафіксовано обстріли з артилерії (12 вибухів) та БМП.

У Миколаївській росіяни вдарили з артилерії (7 вибухів).

В Есманьській був удар дроном-камікадзе типу FPV (1 вибух), обстріли з міномета (5 вибухів).

У Зноб-Новгородській 2 міни скинув ворог на територію громади.

У Великописарівській здійснено авіаудари КАБ (29 вибухів), обстріли з вертольота НАР (149 вибухів), РСЗВ (55 вибухів), артилерії (27 вибухів), мінометів (13 вибухів), удар дроном-камікадзе типу "Ланцет" (1 вибух).

У Середино-Будській зафіксовано обстріл із міномета (19 вибухів). Унаслідок обстрілу дістали поранення 4 жителі громади. Також був обстріл дроном-камікадзе.

У Шалигинській здійснено обстріл з артилерії (21 вибух), скидання з БПЛА Ф-1 (5 вибухів).

У Миропільській був удар дроном-камікадзе (1 вибух).

У Юнаківській здійснено обстріл із танка (4 вибухи) та обстріл дроном-камікадзе (1 вибух).