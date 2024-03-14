У Харківській області збільшують кількість машин із розмінування територій, а також залучають міжнародну допомогу країн-партнерів, які цікавляться розробками українських конструкторів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Продовжуємо шукати рішення, які сприятимуть якнайшвидшому розмінуванню територій Харківщини. Йдеться про збільшення кількості машин для розмінування, залучення міжнародної допомоги, співпрацю з фермерами. Тестуємо нову машину для розмінування харківського виробництва. Ще більш ефективну, ніж попередній зразок", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Синєгубова, наразі в регіоні є 7 машин для розмінування.

Крім того, в області залучають допомогу від міжнародних "донорів", які не лише підтримують регіон у питанні очищення земель від небезпечних предметів, а й цікавляться розробками українських конструкторів.

"Їх приваблює вартість наших машин для розмінування, оскільки на українському ринку така техніка коштує дешевше за закордонні аналоги, але за якістю не поступається", - пояснив Синєгубов.

Також очільник ОВА наголосив, що для прискорення розмінування імплементуються всі програми Міністерства економіки щодо компенсації аграріям вартості послуг із розмінування сільськогосподарських ділянок.