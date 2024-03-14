Унаслідок обстрілу Середино-Будської громади на Сумщині поранено чотирьох людей

Унаслідок обстрілу армією РФ у Середино-Будській громаді Сумської області поранені чотири людини, розпочато слідство, повідомляє обласна прокуратура.

"За даними слідства, 14 березня 2024 року близько 10:00 години, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти з території Російської Федерації з мінометів обстріляли м. Середина-Буда Шосткинського району", - йдеться у повідомленні прокуратури у фейсбуці.

Як повідомляється, унаслідок ворожої атаки 44-річний чоловік і 43-річна жінка дістали незначних поранень. Отримавши меддопомогу, постраждалий чоловік вирушив на допомогу односельцям, які усували наслідки обстрілу. В цей час ворог знову обстріляв місто, цього разу використовуючи FPV-дрони. Потерпілий і двоє його односельців, одному з яких 43, а другому - 64 роки, дістали осколкових поранень. Пошкоджено щонайменше сім приватних будинків і один автомобіль.

Під процесуальним керівництвом Шосткинської окружної прокуратури триває досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).