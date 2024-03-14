Події

20:37 14.03.2024

Ремонт лінії 330 кВ для ЗАЕС відбувався в надзвичайно небезпечних умовах через обстріли РФ

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Ремонт лінії 330 кВ для ЗАЕС відбувався в надзвичайно небезпечних умовах через обстріли РФ

Бригадам НЕК "Укренерго" через постійні обстріли військових РФ довелося проводити ремонтні роботи високовольтної лінії 330 кВ для живлення Запорізької АЕС невеликими групами і лише по 2-2,5 години за один захід, повідомила компанія.

"Військові пускають наших хлопців працювати лише на 2-2,5 години. Далі це вже стає небезпечно. Нам доводиться відходити і знову чекати дозволу на роботи. Працювати доводиться невеликими групами. Від енергетиків це потребує концентрації уваги та максимального професіоналізму", - розповів керівник відділу "Укренерго", відповідальний за роботу ремонтних бригад у південному регіоні, Ігор Ладний, слова якого наведені в повідомленні компанії в телеграм-каналі в четвер увечері.

Він особливо відзначив своїх колег Максима Савенка, Олександра Дейнегу, Станіслава Шумського, Сергія Ковтуна, Олександра Ступіна, зазначивши, що вони не тільки відновили роботу лінії на ЗАЕС, а й проявили надзвичайну мужність.

Ладний розповів, що ремонтні роботи довелося проводити у два етапи.

Перший етап - розчищення шляхів для проїзду техніки, завалених розбитими снарядами деревами та залишками бетонних споруд. Другий - безпосередній ремонт на лінії з доставкою на місце пошкоджень спеціальної техніки для роботи на висоті.

Він наголосив, що фахівці "Укренерго" 3,5 тижні намагалися дістатися до місця пошкодження.

"Заважають постійні щільні обстріли ворожої артилерії. Ще більшою небезпекою є зграї російських дронів-камікадзе, які цілять в нашу техніку та персонал. Тому відновлювальні роботи потребують координації з військовими та місцевою владою. Те, що можна було б в мирний час полагодити за 2 дні, займає тижні", - описав ситуацію фахівець "Укренерго".

Сама компанія висловила подяку керівництву Нікопольської районної військової адміністрації за сприяння та координацію, завдяки чому ремонтним бригадам компанії вдалося успішно провести відновлювальні роботи.

"Тепер постачання електроенергії для власних потреб ЗАЕС відбувається декількома високовольтними лініями, що значно посилює безпечність роботи станції", - зазначає "Укренерго".

Як повідомлялося з посиланням на НАЕК "Енергоатом", сьогодні лінію електропередачі "Запорізька ТЕС-Феросплавна" 330 кВ було введено в роботу після того, як вона залишалася знеструмленою ще з 20 лютого внаслідок обстрілів РФ.

При цьому окупована ЗАЕС залишалася на одній лінії "Запорізька АЕС - Дніпровська" напругою 750 кВ.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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