Події

20:29 14.03.2024

Україна розпочала переговори з Латвією про укладення двосторонньої безпекової угоди

1 хв читати
Україна розпочала переговори з Латвією про укладення двосторонньої безпекової угоди

На виконання Спільної декларації G7 про підтримку України розпочато переговори з Латвією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Українську делегацію, відповідно до указу президента України, очолює керівник офісу глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішні переговори провів заступник керівника офісу президента Ігор Жовква. До складу делегації також увійшли представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України тощо", - йдеться в повідомленні на сайті президента України в четвер.

Як повідомляється, сторони окреслили "зміст угоди, її ключові елементи й тематичні блоки. Було узгоджено графік подальших переговорів".

У повідомленні наголошується, що зараз Україна проводить аналогічні переговори з вісьмома країнами: США, Японією, Румунією, Норвегією, Іспанією, Грецією, Фінляндією, Латвією та ЄС. Сім безпекових угод уже підписано з такими партнерами: Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією та Нідерландами.

"Завданням України залишається, щоб кожна така угода зміцнювала нашу державу, наближала перемогу та додавала сили міжнародному праву й правопорядку", - зазначено в повідомленні.

 

Теги: #безпека #переговори #угода #латвія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:33 13.03.2024
Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої угоди з безпеки

Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої угоди з безпеки

23:01 12.03.2024
Національна асамблея Франції підтримала безпекову угоду з Україною

Національна асамблея Франції підтримала безпекову угоду з Україною

07:41 09.03.2024
Путін намагається переконати світ, що його економіка сильна і він виграє війну проти України, у наших спільних силах зробити так, щоб цього не сталося

Путін намагається переконати світ, що його економіка сильна і він виграє війну проти України, у наших спільних силах зробити так, щоб цього не сталося

18:30 06.03.2024
Україна та Греція готують угоду про безпеку - Зеленський

Україна та Греція готують угоду про безпеку - Зеленський

17:47 06.03.2024
Латвія приєднається до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України

Латвія приєднається до чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України

04:42 04.03.2024
Ізраїль не відправить делегацію для переговорів до Єгипту, поки ХАМАС не надасть список живих заручників

Ізраїль не відправить делегацію для переговорів до Єгипту, поки ХАМАС не надасть список живих заручників

21:32 03.03.2024
Польща веде неофіційні переговори з головою Єврокомісії щодо роботи агросектору

Польща веде неофіційні переговори з головою Єврокомісії щодо роботи агросектору

19:10 03.03.2024
Глава МЗС Туреччини: Для України і РФ настав час почати переговори про припинення вогню, звичайно, це не означає визнання окупації

Глава МЗС Туреччини: Для України і РФ настав час почати переговори про припинення вогню, звичайно, це не означає визнання окупації

16:44 01.03.2024
Між Україною та Нідерландами укладено угоду про співпрацю у сфері безпеки - Зеленський

Між Україною та Нідерландами укладено угоду про співпрацю у сфері безпеки - Зеленський

19:38 29.02.2024
Павлюк обговорив з американськими військовими фахівцями потреби та можливості Сухопутних військ для ведення бойових дій проти переважаючого противника

Павлюк обговорив з американськими військовими фахівцями потреби та можливості Сухопутних військ для ведення бойових дій проти переважаючого противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський розповів Шольцу про потреби ЗСУ в бронетехніці, артилерії та ППО

Є влучання в передмісті Харкова - мер

Унаслідок обстрілів у Нікополі вже 5 постраждалих, серед них дитина - ОВА

Кількість жертв унаслідок атаки БПЛА в Сумах 13 березня зросла до трьох осіб - ДСНС

На півдні України, незважаючи на погіршення погоди, триває контрбатарейна боротьба - Сили оборони

ОСТАННЄ

В Україні пройшов День італійського дизайну-2024

Унаслідок обстрілу Середино-Будської громади на Сумщині поранено чотирьох людей

Єрмак обговорив із послом Індії питання взаємодії щодо встановлення справедливого миру в Україні

Єрмак і Сіярто домовилися провести міжурядову зустріч наступного тижня

Ремонт лінії 330 кВ для ЗАЕС відбувався в надзвичайно небезпечних умовах через обстріли РФ

Швеція вирішила підтримати чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів в Україну, виділивши на це 30 млн євро

Окупанти за добу завдали 14 ракетних і 103 авіаударів по Україні, обстріляли близько 160 населених пунктів

Українська авіація завдала за добу ударів по чотирьох місцях скупчення окупантів

Влада РФ блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області - українська розвідка

Окупанти активізувалися на лиманському напрямку, за добу відбито 16 атак

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА