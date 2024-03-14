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19:29 14.03.2024

Окупанти за добу завдали 14 ракетних і 103 авіаударів по Україні, обстріляли близько 160 населених пунктів

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Окупанти за добу завдали 14 ракетних і 103 авіаударів по Україні, обстріляли близько 160 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу 14 ракетних і 103 авіаційних ударів по території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 45 обстрілів позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - зазначають у Генштабі.

Як повідомляється у зведенні, окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Олександрівка, Пономаренки, Романкове, Велика Писарівка, Попівка Сумської області; Липці, Борщева, Вільча Харківської області; Нью-Йорк, Бердичі, Керамік, Новобахмутівка, Новокалинове, Прогрес, Семенівка, Желанне, Костянтинівка, Урожайне, Вільне Поле, Сторожеве, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Артилерійських і мінометних обстрілів із боку російських окупантів за добу зазнали близько 160 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Середина-Буда Сумської області, Часів Яр, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Оріхів Запорізької області.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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