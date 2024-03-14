Окупанти активізувалися на лиманському напрямку, за добу відбито 16 атак

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки та штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському та херсонському напрямках, загалом упродовж доби відбулося 68 бойових зіткнень, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Найбільше атак окупантів відбито на лиманському (16), новопавлівському й авдіївському напрямках (по 18).

"На лиманському напрямку наші воїни відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області... На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ... На авдіївському напрямку наші захисники відбили 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Водяне Донецької області", - ідеться у зведенні.

П'ять ворожих атак відбито на бахмутському напрямку в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області, шість атак - на оріхівському напрямку в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного й на захід від Вербового Запорізької області, а також одну атаку на херсонському напрямку на лівому березі Дніпра.

За даними Генштабу ЗСУ, на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не проводив.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.

Як повідомлялося, протягом минулого тижня на лиманському напрямку щодня відбивалося від чотирьох до семи атак російських окупантів.