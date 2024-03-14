Армія РФ, імовірно, щонайменше тричі використовувала північнокорейські ракети для обстрілів Харківської області

Наразі офіційно підтверджено один випадок використання ЗС РФ північнокорейської ракети KN-23 для обстрілу Харкова, але є підстави вважати, що російські війська використовували такі ракети для ударів по регіону ще щонайменше двічі, заявив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

"Наразі в нашому регіоні офіційно зафіксовано один випадок застосування російською федерацією північнокорейської ракети KN-23, вона називається Hwasong-11. Ми отримали відповідні висновки і національних, і міжнародних експертів, які підтверджують, що 2 січня поточного року ця північнокорейська ракета влучила по будинку №1 на проспекті Незалежності... Ми зараз очікуємо результатів судової військової експертизи, вже після якої зможемо сказати, що є ще такі випадки", - сказав Фільчаков на брифінгу в четвер.

Він продемонстрував один із уламків ракети, який ЗС РФ використовували 7 лютого під час удару по Слобідському району Харкова. "Ви можете побачити, тут є маркування. "11 лютого" - це найменування військового заводу Північної Кореї, що виробляє ці ракети", - сказав Фільчаков.

За його словами, від початку повномасштабного російського вторгнення зафіксовано 50 випадків застосування північнокорейських ракет у шести регіонах України, зокрема в Харківській області.