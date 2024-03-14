Енергетики підключили ЗАЕС до другої ЛЕП після тритижневого ремонту через пошкодження внаслідок обстрілів РФ

Станом на 17:15 четверга енергетики відновили роботу пошкодженої російськими окупантами лінії електропередачі "Запорізька ТЕС-Феросплавна" напругою 330 кВ, що є резервною для енергопостачання Запорізької АЕС, повідомила НАЕК "Енергоатом".

"Ця лінія разом із лінією "Запорізька АЕС — Дніпровська" напругою 750 кВ зʼєднує станцію з об’єднаною енергосистемою України та забезпечує живлення її власних потреб", - повідомляється у телеграм-каналі "Енергоатому".

Там нагадали, що від початку російської окупації (від 4 березня 2022 року - ЕР) Запорізька АЕС уже пережила вісім повних блекаутів і один частковий із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їх відмова загрожує настанням аварійної ситуації.

Як зазначило Міністерство енергетики у своєму телеграм-каналі, на сьогодні основна і резервна лінії працюють і в повному обсязі забезпечують власні потреби Запорізької АЕС.

Раніше повідомлялося, що резервна лінія була знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів 20 лютого, і весь цей час ЗАЕС перебувала на одній лінії.