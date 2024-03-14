Унаслідок обстрілів у Нікополі вже 5 постраждалих, серед них дитина - ОВА

Російські окупанти обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області, у місті вже п’ятеро постраждалих, серед них 7-річний хлопчик, одну поранену госпіталізували, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Від ранку ворог б'є по Нікополю. У місті вже п'ятеро постраждалих. Серед них 7-річний хлопчик. Лікуватиметься амбулаторно. Оговтуватися вдома будуть і 43-річний чоловік та дві 74-річні жінки. Одна поранена 73 років госпіталізована. Її стан - середньої тяжкості", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Унаслідок обстрілів пошкоджено кілька багатоповерхових будинків і міську інфраструктуру.