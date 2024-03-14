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12:52 14.03.2024

Сирський - у бригадах, що тримають оборону на запорізькому напрямку: протистояння дронів і РЕБ вийшло на перший план

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Сирський - у бригадах, що тримають оборону на запорізькому напрямку: протистояння дронів і РЕБ вийшло на перший план

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів роботу в бригадах, що тримають оборону на запорізькому напрямку, заявив, що оперативна обстановка в цьому районі перебуває під нашим контролем, було ухвалено необхідні рішення для підвищення бойових можливостей.

"Ворог продовжує атакувати наші позиції в районах Роботиного, Вербового, але без особливого успіху. Бойові дії характеризуються численним застосуванням дронів усіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів. За таких обставин ударні безпілотні системи поступово стають основною ударною зброєю сухопутних підрозділів у загальновійськовому бою", - написав він у фейсбуці.

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що в цих умовах надійний захист українських військовослужбовців можуть забезпечити тільки сучасні та потужні засоби РЕБ, роль і значення яких постійно зростає.

"Протистояння дронів і РЕБ вийшло на перший план, і тільки той, хто перший зможе домогтися відриву від противника в цьому змаганні, буде мати шанс на перемогу", - наголосив він.

Сирський окремо зазначив, що позитивом є те, що, незважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, вдалося запустити процес ротацій і заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї.

"Це дасть змогу стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. Під час роботи прийняв усі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад", - розповів він.

Теги: #запорізька #сирський

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