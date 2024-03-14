На півдні України, незважаючи на погіршення погоди, триває контрбатарейна боротьба - Сили оборони

На південній ділянці фронту триває контрбатарейна боротьба і бойові дії, однак погіршення погодних умов вплинуло на їхню інтенсивність, повідомляє командування Сил оборони півдня України.

"Ворожі війська не припиняють аеророзвідку, продовжують тиснути артилерійськими обстрілами та застосовують ударні дрони різних типів. Але й тут погода суттєво вплинула на інтенсивність усіх видів бойових дій. Щільна хмарність, штормовий вітер і дощі не сприяють ані розвідці, ані наведенню, ані мобільності артрозрахунків", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Проте окупанти не полишають наміру вибити українські підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. За минулу добу було здійснено два штурми.

"Групами до відділення, без підтримки бронетехніки, ворог намагається зачистити наші плацдарми понад три тижні. Але наші позиції стало залишаються за нами, а ворог із втратами ретирується до наступних спроб", - зазначено в повідомленні.

Крім того, протягом бойової доби ворог не припиняв терору мирного населення прифронтових регіонів Херсонщини: зафіксовано 37 FPV-дронів і 15 скидів 29 осколкових боєприпасів із БПЛА різних модифікацій. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Окупаційні війська також чотири рази обстріляли з артилерії Херсон. Двічі вдарили по Бериславу та Садовому. Під вогнем були Качкарівка, Білозерка, Антонівка, Понятівка, Тягинка, Іванівка, Миколаївка Херсонської області, Очаків і Куцурубська громада на Миколаївщині.

Унаслідок злочинних дій ворога під час артилерійських обстрілів було пошкоджено промислове підприємство, близько десятка багатоповерхівок, три приватні будинки, лінію газопроводу, автотранспортне підприємство й автомобільну техніку. Постраждалих немає.

На морі шторм. Кораблів ворожого флоту в Чорному та Азовському морях немає вже дві доби. Ракетоносії з пунктів базування не виходили.