Стартувала реєстрація на НМТ-2024

В Україні стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест (НМТ) у 2024 році.

"Відсьогодні розпочинається реєстрація для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ). Триватиме вона до 11 квітня включно. Цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти проводить реєстрацію в безпаперовій формі", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки.

Зазначається, що за допомогою спеціального сервісу вступникам потрібно самостійно створити персональний кабінет і виконати в ньому низку дій.

Зокрема, необхідно: зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років", указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов, вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де він/вона планує проходити НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи; завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів; надіслати внесену інформацію та копії документів на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Як повідомлялося, НМТ у 2024 році міститиме три обов'язкові предмети (українська мова, математика та історія України 16-21 століть) і один на вибір абітурієнта (іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика та хімія, українська література та географія). Тестування відбуватиметься під час основних (14 травня - 25 червня) та додаткових сесій (11-19 липня).