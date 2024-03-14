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10:04 14.03.2024

Єрмак і Расмуссен обговорили просування України на шляху до інтеграції в євроатлантичну систему безпеки

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Єрмак і Расмуссен обговорили просування України на шляху до інтеграції в євроатлантичну систему безпеки

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак і генеральний секретар НАТО в 2009-2014 роках, експрем'єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен провели чергову зустріч в онлайн-форматі Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Пресслужба президента повідомляє, що сторони обговорили просування України на шляху до інтеграції в євроатлантичну систему безпеки та кроки, які необхідні для цього.

"Запрошення Україні вступити до НАТО не призведе до ескалації війни, а навпаки - відсутність запрошення стане сигналом для нових ескалацій. Важливо розуміти, що Путін уже перейшов "червоні лінії", він - новий Гітлер після Другої світової війни. Для нього не існує раціональних аргументів, які змусять його зупинитися", - наводить пресслужба слова Єрмака.

Окрім цього, глава ОП поінформував членів групи про ситуацію на фронті, наголосив на важливості якнайшвидшого ухвалення з боку Конгресу США рішення щодо підтримки України, а також розповів про підготовку до першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії.

"Ніхто вже не обговорює саму ідею саміту, а дискутують щодо формату, результатів, документів, які можуть бути узгоджені на саміті. І, звісно, наша принципова позиція, щоб на першому інавгураційному саміті світу були лише країни, які поважають міжнародне право, тому Росію не буде запрошено на нього", - наголосив він.

Зі свого боку Расмуссен наголосив на важливості подальшої військової підтримки України.

"Наша відповідальність полягає в тому, що ми рішуче налаштовані гарантувати перемогу України. В іншому разі ми ризикуємо отримати небезпеку не лише для України, а й для всього світу. Путін наполягає на тому, що цю війну неможливо виграти. Ми не можемо прийняти ці кремлівські заклики. Нам потрібно дати відсіч сміливою пропозицією, що є метою нашої групи", - зазначив він.

Расмуссен також наголосив, що члени Міжнародної робочої групи мають використовувати всі наявні інструменти, щоб Україна отримала все необхідне для захисту мирного населення та українських військових на лінії фронту.

Він додав, що важливо продовжувати роботу на рівні країн - членів НАТО, щоб досягти позитивних рішень на саміті Альянсу, який має відбутися у Вашингтоні.

Усі присутні детально висловилися щодо питань подальшої роботи групи та підтримки України.

З української сторони у зустрічі взяли участь віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, а також радники керівника Офісу президента Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Теги: #расмуссен #єрмак

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