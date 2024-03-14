Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 79 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 29 атак противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 29 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 четверга.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам'янське Донецької області.

На бахмутському напрямку, силами оборони відбито 3 атаки противника в районах на схід від Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського на Донеччині, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив дві безуспішні штурмові дії.