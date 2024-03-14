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07:23 14.03.2024

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила два ракетних і 64 авіаудари

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Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила два ракетних і 64 авіаудари

Ворог завдав два ракетні та 64 авіаційні удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

Наприкінці минулої доби російські окупанти атакували Україну, застосувавши 36 БПЛА типу "Shahed". Силами і засобами протиповітряної оборони України 22 БПЛА було знищено.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - йдеться у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали: Вільне, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка Сумської області; Вовчанськ Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Предтечине, Часів Яр, Нью-Йорк, Дружба, Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Максимільянівка, Новомихайлівка, Водяне, Максимівка, Нескучне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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