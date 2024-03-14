14 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 750 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 750 RUSSIAN AGRESSION

14 березня відзначають Міжнародний день запитань, Міжнародний день шкільного харчування, День генія, Міжнародний день математики, Міжнародний День боротьби проти гребель (Міжнародний день річок), Міжнародний день числа "Пі", Всесвітній день нирки.

В Україні - День добровольця, в Андоррі - День Конституції, в Японії - Білий день, в Албанії - День весни, в Естонії - День рідної мови, у Великій Британії - День юриста, у США - День картопляних чіпсів.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Венедикта Нурсійського.

День українського добровольця

Щорічно 14 березня в Україні відзначається День українського добровольця. Пам'ятну дату встановлено Верховною Радою України 2017 року, щоб вшанувати мужність і героїзм захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

Дата 14 березня була обрана не випадково. Саме цього дня 2014 року на тренувальну базу в Нових Петрівцях з Майдану Незалежності вирушили перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану для формування першого добровольчого батальйону. Люди самоорганізувалися і вирушили на схід України - на захист нашої держави та її суверенітету.

Сьогодні Україна переживає найбільше випробування у своїй новітній історії - повномасштабну війну з російським агресором за незалежність і територіальну цілісність. І завжди, у найважчі часи нашої історії, існують відважні, які добровільно беруть зброю до рук і стають на захист своєї Батьківщини.

Міжнародний день запитань

Міжнародний день запитань відзначається в день народження Альберта Ейнштейна (народився 1879 року). Свято є нагадуванням про важливість ставити запитання і шукати відповіді.

Міжнародний день шкільного харчування

Міжнародний день шкільного харчування відзначають щорічно у другий четвер березня. Цей день є важливою подією, яка говорить про важливість поживного харчування в освітніх установах у всьому світі. Ця подія має на меті підвищити обізнаність про роль здорового харчування в школах і його вплив на успішність, культурний обмін і благополуччя дітей.

Міжнародний день математики

Щороку 14 березня відзначається нове наукове свято - Міжнародний день математики. Подію створив Міжнародний математичний союз у листопаді 2019 року на конференції ЮНЕСКО.

Ще цього дня:

1900 - Закон США встановив золото єдиним стандартом викупу паперових грошей, зафіксувавши вартість долара на рівні 1,5046 грамів чистого золота;

1914 - Льотчик Петро Нестеров і механік Руденко здійснили перший авіапереліт із Києва до Одеси;

1917 - У Києві розпочався З'їзд кооператорів Київщини. Резолюцією з'їзду було проголошено курс на автономію України та організацію в селах сільських комітетів для забезпечення реалізації політики УЦР на місцях;

1923 - Рада Послів держав Антанти ухвалила остаточне рішення про приєднання Східної Галичини та Західної Волині до Польщі, визнавши їх анексію;

1939 - Проголошено Першу словацьку республіку; розпалася спільна держава чехів і словаків;

1939 - Угорщина почала війну проти Карпатської України;

1956 - Ampex представила в Чикаго перший практичний відеомагнітофон VRX-1000;

1958 - Сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії;

1990 - У Львівській області у Стрию, першому з українських міст, підняли національний символ - прапор України;

2014 - У Харкові на Римарській вулиці стався перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї;

2014 - Перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії.

Церковне свято

14 березня - день пам'яті преподобного Венедикта Нурсійського. Венедикт із Нурсії був видатним святим і реформатором західного чернецтва. Давньоримський монах, народжений між 480 і 490 роками в Нурсії (сучасна Італія), став засновником ордену бенедиктинців.

За своє життя Венедикт організував дванадцять монастирів, кожен з яких населявся дванадцятьма ченцями. Він був прикладом суворого дотримання чернечих правил і духовним учителем для багатьох.

Іменини: Григорій, Михайло, Микола, Олександр, Христина.