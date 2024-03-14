Події

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:04 14.03.2024
Окупанти вночі завдали ударів по Сумській області - ОВА

Окупанти вночі завдали ударів по Сумській області - ОВА

04:43 14.03.2024
У Харкові ворожий БПЛА впав серед приватних будинків - мер міста.

У Харкові ворожий БПЛА впав серед приватних будинків - мер міста.

01:07 14.03.2024
Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені - ОВА

Росіяни обстріляли 10 громад Сумської області, одна людина загинула, двоє поранені - ОВА

00:17 14.03.2024
Унаслідок авіаудару по Сумах двоє людей загинули, 12 дістали поранення - ОВА

Унаслідок авіаудару по Сумах двоє людей загинули, 12 дістали поранення - ОВА

23:23 13.03.2024
Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів - голова комісії Сейму

Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів - голова комісії Сейму

22:53 13.03.2024
На нараді у Зеленського обговорили, як дати більше імпульсів американським партнерам щодо тиску на Росію

На нараді у Зеленського обговорили, як дати більше імпульсів американським партнерам щодо тиску на Росію

22:49 13.03.2024
Постраждалі від російських ударів люди не повинні залишатися наодинці з проблемами - Зеленський

Постраждалі від російських ударів люди не повинні залишатися наодинці з проблемами - Зеленський

22:25 13.03.2024
Держприкордонслужба починає видачу документів на право перебування в прикордонній смузі

Держприкордонслужба починає видачу документів на право перебування в прикордонній смузі

21:01 13.03.2024
Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі

Європарламент проведе з Радою ЄС переговори щодо продовження з Україною ліберального режиму торгівлі

19:12 13.03.2024
Посли ЄС затвердили EUR5 млрд військової допомоги для України у рамах Фонду миру

Посли ЄС затвердили EUR5 млрд військової допомоги для України у рамах Фонду миру

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