ВИБУХ У ХАРКОВІ - МЕР МІСТА
ВИБУХ У ХАРКОВІ - МЕР МІСТА
ВИБУХ У ХАРКОВІ - МЕР МІСТА
Зеленський: І Україна, і Євросоюз мають зробити все для початку переговорів про українське членство в ЄС у першій половині цього року
На нараді у Зеленського обговорили, як дати більше імпульсів американським партнерам щодо тиску на Росію
Зеленський: І Україна, і Євросоюз мають зробити все для початку переговорів про українське членство в ЄС у першій половині цього року
САП і НАБУ повідомили про підозру семи особам, які заволоділи 117 млн грн АТ "Укрзалізниця" під час закупівлі кабелів
Міноборони України: Не можемо коментувати точну кількість людей, необхідних для залучення до Сил оборони
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