Світова шоколадна криза посилюється

Великі африканські какао-фабрики в Кот-д'Івуарі та Гані зупинили або скоротили переробку, оскільки не можуть дозволити собі купити какао-боби, повідомили чотири джерела серед трейдерів, а це означає, що ціни на шоколад в усьому світі, найімовірніше, злетять, повідомляє в середу Reuters.

Виробники шоколаду вже підвищили ціни для споживачів після трьох років неврожаю какао, і, найімовірніше, очікується четвертий неврожайний рік у цих двох країнах, які виробляють майже 60 % світового обсягу какао. За останній рік ціни на какао зросли більш ніж удвічі, досягнувши численних історичних максимумів.

"Нам потрібне масове зниження попиту, щоб наздогнати зниження пропозиції", - каже Стів Вотерідж, світовий експерт з какао з Tropical Research Services.

Шоколатьє не можуть виробляти шоколад із сирого какао і покладаються на переробників, які перетворюють боби на олію і лікер, з яких можна зробити шоколад. Але переробники кажуть, що не можуть дозволити собі купувати боби.

Державний івуарійський переробник бобів Transcao, один із дев'яти найбільших заводів країни, заявив, що припинив закупівлі бобів через їхню ціну. Він повідомив, що продовжує переробляти боби зі складу, але не сказав, на якій потужності працює. Два джерела в галузі повідомили, що завод практично простоює.

Вони попросили не називати їхніх імен, оскільки не мають права публічно висловлюватися з цього питання. Одне з двох джерел повідомило, що найближчим часом можуть закритися ще кілька великих державних заводів у найбільшому виробнику какао - Кот-д'Івуарі, який виробляє майже половину світового обсягу какао.

Ті самі два джерела повідомили, що навіть глобальний трейдер Cargill зазнавав труднощів із поставками бобів для свого великого переробного заводу в Кот-д'Івуарі, призупинивши роботу приблизно на тиждень минулого місяця. Компанія Cargill не відповіла на прохання про коментар.

У Гані, що посідає друге місце з виробництва какао, більшість із восьми підприємств, включно з державною компанією Cocoa Processing Company (CPC), неодноразово зупиняли роботу на кілька тижнів із початку сезону в жовтні, повідомили два різних джерела в галузі. Компанія CPC заявила, що через брак бобів вона працює приблизно на 20% потужності.

Раніше повідомлялося, що ціни на какао оновили максимум більш ніж за 46 років за підсумками торгів, у січні какао-боби подорожчали на 15%, що є найістотнішим зростанням із листопада 2020 року. Поставки какао-бобів в порти Кот-д'Івуару, в період з початку сільськогосподарського року в жовтні і до кінця січня були на 35% нижчими в порівнянні з тим же періодом роком раніше.