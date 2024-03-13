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23:23 13.03.2024

Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів - голова комісії Сейму

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Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів - голова комісії Сейму

Ситуація з блокуванням польськими фермерами кордону з Україною буде вирішена протягом кількох тижнів, заявив у середу голова комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павел Коваль.

"Проблема з фермерами і проблема із захистом певних сегментів сільськогосподарського виробництва, тобто, просто кажучи, пшениці, кукурудзи, малини, буде вирішена. Потрібно кілька тижнів переговорів. Пошук рішення не є чимось новим. Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде. І польський уряд, і український уряд повинні знайти порозуміння, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва", - сказав Коваль в інтерв'ю Українському радіо.

Він підкреслив, що "справа непроста, але вона буде вирішена".

"В історії Європейського Союзу вже були десятки, сотні таких криз, коли через відкриття ринку треба було захистити якісь сектори виробництва в якійсь країні. І ЄС знає способи, як це зробити", - сказав голова комітету закордонних справ Сейму Польщі.

Так само Павел Коваль закликав не ототожнювати протести в Євросоюзі з Україною. За його словами, протести фермерів стосуються фундаментальної проблеми, яка не має прямого стосунку до України.

Теги: #україна #польща #кордон_польщя

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