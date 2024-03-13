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21:44 13.03.2024

Комітет нацбезпеки продовжить розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію в п'ятницю

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Комітет нацбезпеки продовжить розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію в п'ятницю

Засідання парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки відбудеться в п'ятницю, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Комітет планується на п'ятницю", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" ввечері в середу.

Народна депутатка додала, що на засіданні комітет продовжить роботу над поправками до другого читання законопроекту про мобілізацію.

"Будемо розглядати наступний блок після 349-ї поправки", - уточнила Фріз.

Як раніше повідомлялося, засідання комітету в середу було перенесено.

Комітет розпочав розгляд поправок, зведених у порівняльну таблицю, до другого читання законопроєкту 12 березня.

Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні законопроєкт №10449 "Про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку". До другого читання законопроєкту надійшло понад 4 тис. поправок.

 

 

Теги: #комітет #мобілізація #законопроєкт

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