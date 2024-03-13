Ворог завдав двох ракетних і 68 авіаударів, здійснив 37 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби ворог завдав двох ракетних і 68 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, оприлюдненим у середу ввечері, за добу ворог завдав авіаційних ударів у районах Вільного, Великої Писарівки, Попівки Сумської області, Вовчанська Харківської області, Надії, Білогорівки Луганської області, Предтечиного, Нью-Йорка, Дружби, Олександрополя, Кераміка, Новобахмутівки, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Максимільянівки, Водяного, Максимівки, Нескучного Донецької області, Малої Токмачки Запорізької області.

Загалом від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 150 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.