Унаслідок обстрілу Великописарівської громади Сумської області загинула 1 людина, двох поранено - Офіс генпрокурора

У середу окупанти обстріляли з мінометів Великописарівську громаду Сумської області, унаслідок чого загинув 54-річний чоловік, поранено двох жінок, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 13 березня 2024 року близько 14:00 ворог здійснив мінометний обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади Охтирського району. Внаслідок атаки окупантів загинув 54-річний мирний житель, дві жінки отримали поранення", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).