Події

17:45 13.03.2024

Випущена ворогом по Одеській області ракета втратила бойову спроможність у повітрі

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По півдню Одеської області ворог випустив із літака тактичної авіації ракету, вона втратила бойову спроможність у повітрі, уламки впали на відкриті території, повідомляють Сили оборони півдня України.

"Ворог продовжує терор Одещини точковими ракетними ударами. Пообіді ворог знов спрямував з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, керовану ракету по півдню області. На підльоті до узбережжя ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Уламки впали на відкриті території, руйнувань інфраструктури та постраждалих не зафіксовано", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в середу.

Зазначають, що окупанти продовжують розвідувати і випробовувати систему ППО регіону.

 

Теги: #ракета #одеська_область

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