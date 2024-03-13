Випущена ворогом по Одеській області ракета втратила бойову спроможність у повітрі

По півдню Одеської області ворог випустив із літака тактичної авіації ракету, вона втратила бойову спроможність у повітрі, уламки впали на відкриті території, повідомляють Сили оборони півдня України.

"Ворог продовжує терор Одещини точковими ракетними ударами. Пообіді ворог знов спрямував з літака тактичної авіації, з акваторії Чорного моря, керовану ракету по півдню області. На підльоті до узбережжя ракета втратила бойову спроможність в повітрі. Уламки впали на відкриті території, руйнувань інфраструктури та постраждалих не зафіксовано", - йдеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі в середу.

Зазначають, що окупанти продовжують розвідувати і випробовувати систему ППО регіону.