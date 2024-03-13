Події

14:42 13.03.2024

Для станцій метро "Площа Українських Героїв" і "Звіринецька" вручну створюють нові літери

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Для станцій метро "Площа Українських Героїв" і "Звіринецька" вручну створюють нові літери

Триває процес створення нових літер для двох перейменованих станцій метро "Площа Українських Героїв" і "Звіринецька", повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на КП "Київський метрополітен".

"Кожну літеру роблять вручну через особливість історичного шрифту. Наступний етап - фарбування з бронзовим відтінком. Історичні шрифти безкоштовно розробив шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який забезпечує авторський нагляд за процесом створення нових написів", - ідеться в повідомленні КМДА.

У травні 2023 року рішенням Київської міської ради перейменували дві станції метрополітену: "Площу Льва Толстого" - на "Площу Українських Героїв", а станцію "Дружби народів" - на "Звіринецьку".

 

 

 

Теги: #метрополітен #створення #літери

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