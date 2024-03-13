Події

09:00 13.03.2024

У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 14 населених пунктів

1 хв читати
У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 14 населених пунктів

У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 14 населених пунктів, без електрики залишилися понад 3566 абонентів, повідомляє обласна військова адміністрація в телеграм-каналі в середу вранці.

"Станом на ранок в області внаслідок негоди знеструмлено 14 населених пунктів (із них 12 частково). Без електроенергії залишилися 3566 абонентів, зокрема 3322 побутових і 244 непобутових", - ідеться в повідомленні.

Для ліквідації наслідків негоди енергетики задіяли 4 бригади, 16 робітників і 4 одиниці техніки.

 

 

 

Теги: #хмельницька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:29 13.03.2024
У Херсонській області за добу у результаті обстрілів три людини дістали поранення, пошкоджено багатоповерхівки

У Херсонській області за добу у результаті обстрілів три людини дістали поранення, пошкоджено багатоповерхівки

07:58 13.03.2024
Двоє людей загинули і п'ятьох поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда, є влучання у п'ятиповерхівку

Двоє людей загинули і п'ятьох поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда, є влучання у п'ятиповерхівку

13:12 12.03.2024
Окупанти завдали авіаудару по Сумській області, поранено двох дітей і дорослого - ОВА

Окупанти завдали авіаудару по Сумській області, поранено двох дітей і дорослого - ОВА

12:46 12.03.2024
В Україні без світла переважно через бойові дії 368 населених пунктів - "Укренерго" та Міненерго

В Україні без світла переважно через бойові дії 368 населених пунктів - "Укренерго" та Міненерго

08:46 12.03.2024
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 96 вибухів

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, зафіксовано 96 вибухів

07:17 12.03.2024
Армія РФ убила жителя Херсонської області

Армія РФ убила жителя Херсонської області

06:30 12.03.2024
Росіяни 39 разів обстріляли Сумщину, Середино-Будську громаду атакували авіабомбами

Росіяни 39 разів обстріляли Сумщину, Середино-Будську громаду атакували авіабомбами

10:06 11.03.2024
Армія РФ за добу 11 разів атакувала населені пункти Донецької області, загинули дві людини, поранені 12

Армія РФ за добу 11 разів атакувала населені пункти Донецької області, загинули дві людини, поранені 12

09:43 11.03.2024
Окупанти за добу обстріляли 24 прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях - ОК "Північ"

Окупанти за добу обстріляли 24 прикордонні села в Чернігівській і Сумській областях - ОК "Північ"

08:31 11.03.2024
Ворог уночі та вранці обстріляв чотири громади Сумщини

Ворог уночі та вранці обстріляв чотири громади Сумщини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Сумах внаслідок влучання "шахеда" у п'ятиповерхівку є поранені та загиблі -

Двоє людей загинули і п'ятьох поранено внаслідок нічного обстрілу Мирнограда, є влучання у п'ятиповерхівку

Чисельність прикордонних військ буде збільшено - Зеленський

Зеленський: Далекобійність українських дронів - реальне наближення безпеки для всіх

Зеленський про удар РФ по Кривому Рогу: Ми завдаватимемо Росії цілком справедливих втрат у відповідь

ОСТАННЄ

Син генерала де Голля помер у віці 102 років у Парижі

Кабмін збільшив розмір соцдопомоги дітям загиблих захисників-добровольців

На Сумщині вночі збито два БПЛА типу "Шахед" - ОВА

На Харківщині ворожими обстрілами пошкоджено ангари, ветлікарню та підприємство, постраждалих не зафіксовано

У Сумах внаслідок влучання "шахеда" у п'ятиповерхівку є поранені та загиблі -

Війська РФ завдали понад 400 ударів по Запорізькій області, поранено двох жінок

Новопризначений генконсул у Торонто: Залучення нової допомоги Україні - перший пріоритет

Національна асамблея Франції підтримала безпекову угоду з Україною

У Палаті представників США зібрали вже 86 із 218 підписів, щоб в обхід спікера поставити на голосування допомогу Україні

В ОДЕСІ ПРОГРИМІЛИ ВИБУХИ ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА