У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 14 населених пунктів

У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 14 населених пунктів, без електрики залишилися понад 3566 абонентів, повідомляє обласна військова адміністрація в телеграм-каналі в середу вранці.

"Станом на ранок в області внаслідок негоди знеструмлено 14 населених пунктів (із них 12 частково). Без електроенергії залишилися 3566 абонентів, зокрема 3322 побутових і 244 непобутових", - ідеться в повідомленні.

Для ліквідації наслідків негоди енергетики задіяли 4 бригади, 16 робітників і 4 одиниці техніки.