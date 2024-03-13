Новопризначений генконсул у Торонто: залучення нової допомоги Україні - перший пріоритет

Новопризначений генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко назвав свої 5 пріоритетів на найближчий час.

"П'ять пріоритетів, над якими генеральне консульство в Торонто працюватиме найближчим часом: Залучення нової допомоги для України; Економіка, відбудова зруйнованої інфраструктури; Співпраця з організаціями українців Канади, публічна дипломатія, інформаційна робота; Гуманітарні проєкти; Захист прав та інтересів українців в Онтаріо і Манітобі, надання їм якісних консульських послуг у Торонто", - написав він у фейсбуці.