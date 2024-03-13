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08:02 13.03.2024

Новопризначений генконсул у Торонто: Залучення нової допомоги Україні - перший пріоритет

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Новопризначений генконсул у Торонто: Залучення нової допомоги Україні - перший пріоритет

Новопризначений генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко назвав свої 5 пріоритетів на найближчий час.

"П'ять пріоритетів, над якими генеральне консульство в Торонто працюватиме найближчим часом: Залучення нової допомоги для України; Економіка, відбудова зруйнованої інфраструктури; Співпраця з організаціями українців Канади, публічна дипломатія, інформаційна робота; Гуманітарні проєкти; Захист прав та інтересів українців в Онтаріо і Манітобі, надання їм якісних консульських послуг у Торонто", - написав він у фейсбуці.

 

 

 

 

 

Теги: #канада #консул

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