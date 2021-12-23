Денісова закликала українського консула у Ростові-на-Дону та правозахисників відвідати судові засідання у справі "Хізб ут-Тахрір"

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, а також представників міжнародних правозахисних організацій відвідати судові засідання у справі "Хізб ут-Тахрір", які відбудуться у ростовському суді у четвер.

"Сьогодні у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудуться судові засідання у так званій справі Хізб ут-Тахрір... Закликаю генерального консула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського, міжнародні правозахисні організації відвідати незаконні судилища задля недопущення порушення прав незаконно утримуваних громадян України, а також сприяння забезпеченню права на захист і справедливий суд", - написала Денісова у Facebook.

Вона уточнила, що ростовський суд у четвер проведе засідання щодо Зекір'ї Муратова, під час якого очікується розгляд справи по суті. "Чоловік має інвалідність 3-ї групи, тяжкі захворювання опорно-рухового апарату, гіпертонію та стенокардію", - зазначила омбудсмен.

Денісова додала, що судові засідання відбудуться також щодо Ісмета Ібрагімова та Вадима Бектемирова, під час яких очікується розгляд справи по суті. Крім того, суд розгляне по суті справу т. зв. другої сімферопольської групи, до якої входять Джеміль Гафаров, Сервер Газієв, Алім Карімов, Сейран Муртаза та Ерфан Османов.

Як повідомлялося, у листопаді 2019 року Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону відправив до колонії шістьох кримчан "за участь у діяльності ялтинського осередку терористичної організації "Хізб ут-Тахрір" і замах на захоплення влади в країні". Мусліма Алієва засуджено до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усеїн Куку - 12 років, Вадим Сірук - 12 років, Арсен Джеппаров - 7 років і Рефат Алімов - 8 років. Усі шестеро були затримані у лютому-квітні 2016 року. Обвинувачені в суді заперечували свою провину.