Події

07:18 13.03.2024

За добу було понад 90 бойових зіткнень, ЗС України відбили 52 атаки на авдіївському та новопавлівському напрямках

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За добу було понад 90 бойових зіткнень, ЗС України відбили 52 атаки на авдіївському та новопавлівському напрямках

Минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення, зокрема Сили оборони відбили 52 атаки на авдіївському та новопавлівському напрямках, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 середи.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в поблизу населених пунктів Синьківка і Табаївка Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 7 атак противника в районах на схід від Часового Яру, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 26 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 12 разів атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського на Донеччині, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 3 безуспішні штурми позицій наших військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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