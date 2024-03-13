Окупанти за добу завдали по Україні 10 ракетних і 84 авіаційних удари

Ворог завдав 10 ракетних і 84 авіаційних удари, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, ідеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 середи.

Минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Солдатське, Крамчанка, Попівка, Лугівка, Велика Писарівка Сумської області; Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Куп'янськ, Ківшарівка Харківської області; Серебрянське лісництво і Білогорівка на Луганщині; Серебрянка, Пролетарське, Виїмка, Роздолівка, Богданівка, Дружба, Олександропіль, Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Уманське, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Малинівка та Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення", - йдеться у зведенні Генштабу.