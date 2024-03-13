США схвалили продаж Польщі ракет AMRAAM і обладнання на $1,69 млрд

США схвалили продаж Польщі ракет середньої дальності класу "повітря-повітря" AIM-120C-8 AMRAAM і устаткування на $1,69 млрд, повідомляють на сайті Агентства співробітництва в галузі безпеки міністерства оборони Сполучених Штатів (DSCA).

"Державний департамент ухвалив рішення схвалити можливий продаж іноземним військовим уряду Польщі перспективних ракет середньої дальності AIM-120C-8 і пов'язаних із ними елементів матеріально-технічного забезпечення та підтримки програм орієнтовною вартістю $1,69 млрд", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що агентство зі співробітництва в галузі оборонної безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес про можливий продаж.

Уряд Польщі запросив закупівлю до семисот сорока п'яти (745) перспективних ракет середньої дальності AIM-120C-8 "повітря-повітря" (AMRAAM), до шістнадцяти (16) секцій наведення AIM-120C-8 AMRAAM і п'ятдесят (50) пускових установок керованих ракет LAU-129.