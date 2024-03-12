Події

19:47 12.03.2024

ЗСУ завдали за добу ударів по 10 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

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ЗСУ завдали за добу ударів по 10 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ уразили один район зосередження особового складу, артилерійський засіб і два засоби протиповітряної оборони противника.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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