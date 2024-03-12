ЗСУ завдали за добу ударів по 10 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, підрозділи українських ракетних військ уразили один район зосередження особового складу, артилерійський засіб і два засоби протиповітряної оборони противника.