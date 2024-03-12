Окупанти за добу завдали 9 ракетних і 73 авіаударів по Україні, обстріляли понад 130 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу дев'ятьох ракетних і 73 авіаційних ударів по території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 72 обстріли позицій українських військ та українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - зазначають у Генштабі.

Як повідомляється у зведенні, окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Солдатське, Попівка, Лугівка Сумської області; Муравське, Бологівка, Одноробівка, Козача Лопань, Куп'янськ, Ківшарівка Харківської області; Серебрянка, Пролетарське, Виїмка, Роздолівка, Богданівка, Дружба, Олександропіль, Новокалинове, Новобахмутівка та Уманське Донецької області, а також у районі Серебрянського лісництва в Луганській області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 130 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Середина-Буда Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Часів Яр, Красногорівка та Костянтинівка Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, а також Херсон і Берислав Херсонської області.