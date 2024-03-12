Україна провела велике випробування роботизованих наземних платформ - розробок кластера Brave1, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ. Brave1 випробував на полігоні 50+ комплексів. Випробування проходили платформи-камікадзе, турелі, платформи, які знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених і підвозять боєприпаси на позиції", - написав Федоров у телеграм-каналі у вівторок.

Він наголосив, що роботи успішно показали себе на полігоні, за кілька місяців вони будуть на полі бою. Сотні різних платформ закуплять через UNITED24.

Головна мета наземних роботів - мінімізувати участь людини на полі бою. Це допоможе зберігати життя й здоров'я українських воїнів, наголосив віцепрем'єр.

"Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким уже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", - зазначив Федоров.

Повідомляється, що на платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 із них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО.

Деякі роботизовані розробки вже представлені на фронті, наприклад турель "ШаБля".

Як повідомлялося, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін на конференції "Україна. Рік 2024" нагадав, що Україна значно наростила обсяги виробництва повітряних і морських дронів, які почали працювати по стратегічних цілях у Росії. За його словами, 2024 рік стане роком, коли ми побачимо роботу дронів на землі. За словами Камишіна, 2024-й буде роком, коли можна буде більше почути про наземні роботизовані системи.