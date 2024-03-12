ЗСУ відбили за добу на авдіївському напрямку 22 ворожі атаки, на новопавлівському - 19

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки та штурми російських окупантів на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, загалом упродовж доби відбулося 78 бойових зіткнень", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вівторка станом на 18.00 вівторка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

Найбільше атак окупантів відбито на новопавлівському й авдіївському напрямках. "На авдіївському напрямку наші захисники відбили 22 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області... На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 19 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

По шість ворожих атак відбито на лиманському (у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області), бахмутському (в районах на схід від Часового Яру, Іванівського і Кліщіївки Донецької області) й оріхівському (у районах Старомайорського Донецької області, на захід від Вербового і Роботиного Запорізької області) напрямках.

"На куп'янському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника в районах населених пунктів Синьківка й Табаївка Харківської області... На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив три безуспішні штурмові дії на позиції наших захисників", - розповіли в Генштабі.

На північному та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.