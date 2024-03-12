Із Гази евакуювали ще 47 громадян України - ГУР

Із Сектора Гази евакуювали ще 47 громадян України: 12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: 12 березня 2024 року із Сектора Гази евакуювали ще 47 громадян України", - ідеться в повідомленні ГУР.

"12 березня українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси", - додали в ГУР.

Як повідомляється, місію здійснили представники ГУР МО України та дипломатичні працівники посольств України в Ізраїлі та Єгипті.

Як інформує ГУР, "загалом упродовж трьох етапів місії (листопад і грудень 2023 року, березень 2024 року) із Сектора Гази евакуювали 363 громадян України: 141 дитину, 135 жінок, 87 чоловіків".