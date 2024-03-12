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18:08 12.03.2024

Проєкт переговорних рамок встановлює для України та Молдови принципи переговорів про вступ, наступний крок - обговорення та затвердження в Раді

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Проєкт переговорних рамок встановлює для України та Молдови принципи переговорів про вступ, наступний крок - обговорення та затвердження в Раді

Проєкти переговорних рамок для України та Молдови, направлені Європейською Комісією до Ради, встановлюють принципи переговорів про вступ. Тепер Рада розпочне обговорення проєкту з подальшим затвердженням переговорних рамок.

Як пояснюється в пресрелізі Європейської Комісії, поширеному у вівторок у Брюсселі, рамки переговорів встановлюють керівні напрями та принципи переговорів про вступ із кожною країною-кандидатом. "Проєкт рамок, підготовлений Європейською Комісією, розділений на три частини: 1) принципи, що регулюють переговори про вступ, 2) зміст переговорів і 3) процедура переговорів. Мета переговорів полягає в тому, щоб Україна та Молдова ухвалили законодавчі норми ЄС у повному обсязі та забезпечили їх повну реалізацію і дотримання", - ідеться в повідомленні.

Крім того, в ЄК зазначили, що проєкт рамок переговорів ґрунтується на досвіді минулих розширень і на поточних переговорах про вступ. "Вони інтегрують переглянуту методологію розширення і беруть до уваги законодавство ЄС, що розвивається", - уточнюється у пресрелізі.

У ЄК також окреслили подальші дії. Так, тепер Рада має розпочати внутрішнє обговорення цих текстів. Після того, як Рада затвердить рамки переговорів, головування в Раді Європейського Союзу представить узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції за участю кожної країни, що ознаменує офіційний початок переговорів про вступ. На цьому етапі буде оприлюднено рамки переговорів.

Як повідомлялося, у вівторок Європейська Комісія представила Раді пропозиції щодо проєктів переговорних рамок для України та Молдови після рішення Європейської ради в грудні 2023 року розпочати переговори з обома країнами та повідомила про плани надати Раді усний звіт про прогрес, досягнутий обома країнами, щодо виконання рекомендацій, зроблених Європейською Комісією у звіті про розширення від 8 листопада.

Теги: #молдова #україна #єврокомісія

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